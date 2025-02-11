Türkiye Tekvando Turnuvasında 16 Madalya - Son Dakika
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Türkiye Tekvando Turnuvasında 16 Madalya

Türkiye Tekvando Turnuvasında 16 Madalya

Türk sporcular, 12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 3 altın 16 madalya kazandı.

11.02.2025 22:54
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12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) dördüncü gününde Türk sporcular 3'ü altın olmak üzere 16 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda 16 Şubat'a kadar sürecek olan ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan da veren ve 8 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Büyük kadınlar kategorisinde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Emine Gögebakan (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg), Merve Dinçel Kavurat (53 kg)

Gümüş madalya: Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kg), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kg), İkra Kayır (67 kg), Nafia Kuş Aydın (+73 kg)

Bronz madalya: Irmak Çerçi (46 kg), Aleyna Demir (49 kg), Rüveyda Nur Evin (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Hayrunnisa İzmir (57 kg), Şevval Çakal (62 kg), Hürü Gökçe Gögebakan (62 kg), Kardelen Demir (73 kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kg)

Turnuvanın beşinci gününde büyük erkekler kategorisi müsabakaları yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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