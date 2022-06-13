Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek

13.06.2022 22:27
Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan ile bir araya gelerek; 29 Ekim 2022 tarihinde Melikgazi'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan ile bir araya gelerek; 29 Ekim 2022 tarihinde Melikgazi'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak çok farklı alanlarda hizmet sunduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz yıllardır devam eden klasik araç festivalimiz. Geçen sene buna ilave olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'muzla birlikte ralli organizasyonu düzenledik. Bize destek verdiler. Böylece gecen sene güzel bir tırmanma yarışı ve ralliyi Kayseri'de gerçekleştirmiş olduk. Otomobil Sporları tutkunlarımıza buradan belirtmek isterim. 29 Ekim 2022 günü yine bir organizasyon daha yapıyoruz. Şimdiden çalışmalara başladık. 29 Ekim 2022 tarihini mutlaka bir kenara not edin. İnşallah tüm spor ve yarış severleri bu programa bekliyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi'ne geçen seneki yarış için teşekkür eden Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan ise; "Geçen sene Melikgazi'mizde çok güzel bir tırmanma ve ralli yarışında çok güzel bir ses getirmiştik. Türkiye'nin geçen seneki en tırmanma yarışı seçildi. Türkiye Tırmanma Şampiyonasına tüm Kayserililerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek
Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek
Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir, 29 Ekim, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek - Son Dakika

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