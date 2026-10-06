Türkiye, Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenildi, tek golünü Aral Şimşir attı - Son Dakika
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Türkiye, Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenildi, tek golünü Aral Şimşir attı

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UEFA Uluslar Ligi dördüncü haftasında A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi. Milli takımın tek golünü Aral Şimşir atarken, aynı grupta Fransa da Belçika'yı 4-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 8 maçla devam etti.

Organizasyonun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito atarken, milli takımın tek golünü Aral Şimşir kaydetti.

Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa, Desire Doue, Rayan Cherki ve Michael Olise'nin (2) golleriyle Belçika'yı 4-1 yendi. Belçika'nın golü Dodi Lukebakio'dan geldi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup:

İtalya-Türkiye: 3-1

Fransa-Belçika: 4-1

B Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0

Ukrayna-Macaristan: 1-2

4. Grup:

Bosna Hersek-Polonya: 1-0

Romanya-İsveç: 0-1

C Ligi

2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1

Karadağ-Ermenistan: 0-0

Kaynak: AA
Uluslar LigiBelçikaTürkiyeFransaİtalyaFutbolSporSon Dakika

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