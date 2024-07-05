Türkiye ve Hollanda, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Türkiye ve Hollanda, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak. İki ülke arasındaki rekabette Türkiye 4, Hollanda 6 maç kazandı. Türkiye'nin 14 golüne karşılık Hollanda 21 gol attı. İki takım arasında oynanan son maçı Hollanda 6-1 kazandı.

05.07.2024 11:06
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 10 resmi karşılaşmanın 8'i Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ise ay-yıldızlı ekip 3-0 galip tamamladı.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi. Burak Yılmaz'ın 'hat-trick' yaptığı maçta ay-yıldızlı ekibin diğer golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

En farklı yenilgi son maçta

Türkiye ile Hollanda son maçlarını 7 Eylül 2021'de Amsterdam'da oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu müsabakasını Hollanda 6-1 kazandı.

Bu sonuç, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skor olarak kayıtlara geçti. Milli takımın tek golünü 90+2. dakikada Cengiz Ünder attı.

Maçlar

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
04.05.1958AmsterdamÖzel2 - 1
10.05.1959İstanbulÖzel0 - 0
16.12.1992İstanbulDünya Kupası Elemeleri1 - 3
24.02.1993UtrechtDünya Kupası Elemeleri1 - 3
02.04.1997BursaDünya Kupası Elemeleri1 - 0
11.10.1997AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 0
28.02.2001AmsterdamÖzel0 - 0
17.11.2010AmsterdamÖzel0 - 1
07.09.2012AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 2
15.10.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri0 - 2
28.03.2015AmsterdamAvrupa Şampiyonası Elemeleri1 - 1
06.09.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 0
24.03.2021İstanbulDünya Kupası Elemeleri4 - 2
07.09.2021AmsterdamDünya Kupası Elemeleri1 - 6
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye ve Hollanda, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika

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