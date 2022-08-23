TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor - Son Dakika
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TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor

23.08.2022 14:41
TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, iki oyuncuyla daha anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, iki oyuncuyla daha anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Fethiye Zirve Spor Kulübü'nden 21 yaşındaki pasör Ceren Bağcı ve Aydın Gençlik Hizmetleri'nden 19 yaşındaki orta oyuncu Sude Tuna'yı renklerine bağladı.

Kulüp tesisinde yeni oyuncular için yapılan imza törenine, Voleybol şube yöneticileri Hadi Türk, Uğur Çilingiroğlu, Faruk Ulusoy, Ogün Yıldız ve Handan Yazıoğlu katıldı.

Her iki oyuncunun da birer yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fethiye, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor - Son Dakika
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