Her iki oyuncunun da birer yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüp tesisinde yeni oyuncular için yapılan imza törenine, Voleybol şube yöneticileri Hadi Türk, Uğur Çilingiroğlu , Faruk Ulusoy , Ogün Yıldız ve Handan Yazıoğlu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor - Son Dakika

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