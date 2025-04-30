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Spor

Türkiye'ye Avrupa Fair Play Ödülleri

Türkiye, Fair Play hareketi kapsamında dört ödül kazandı; sporun etik değerleri vurgulandı.

30.04.2025 19:08
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Spor kültürünü ve etik değerleri destekleyen projeler ve örnek davranışlar, Türkiye'ye Avrupa Fair Play Hareketi'nden dört ödül getirdi.

Türkiye, Avrupa Fair Play Hareketi'nin (EFPM) 2025 ödüllerinde dört ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını; etik değerler, insanlık ve saygının da spor kültürünün temel unsurları olduğunu vurgulayan EFPM, bu yıl ödüllerini Pierre de Coubertin'in ünlü sözü "Daha iyi bir dünya, yalnızca daha iyi insanlar tarafından inşa edilebilir" mottosuyla belirledi. Adaylar, Hırvatistan'dan Danira Bilic, Slovakya'dan Alena Kanova ve Katarina Raczova ile İtalya'dan Rinaldo Orlandi'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Ödül sahipleri arasında Türkiye'den spor insanları ve kurumlar da yer aldı.

Türkiye'ye dört ödül

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi, Avrupa Fair Play Diploması'na layık görüldü. 9-11 yaş grubundaki öğrencilere spor kültürü, olimpik değerler ve Fair Play ruhunu erken yaşta kazandırmayı hedefleyen Proje 2006 yılından bu yana Türkiye genelinde uygulanıyor.

Bursaspor taraftarları, Tanıma Diploması'na layık görüldü. TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un taraftarları, 6. hafta mücadelesinde oynanan Bursaspor- Kahramanmaraş maçında, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Nizip Spor Kulübü, Fair Play ruhunu sahaya yansıtan davranışlarıyla ödüllendirildi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde oynanan Süper Amatör Lig maçında, rakip takımın sakatlıklar nedeniyle eksik kalması üzerine, Nizip Spor kendi takımından iki oyuncusunu gönüllü olarak sahadan çekerek karşılaşmanın eşit şartlarda devam etmesini sağladı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala, sporda etik değerlerin önemine yönelik çalışmaları dolayısıyla Şeref Diploması ile onurlandırıldı. Vreskala'nın başlattığı "İnsanlar Yaşarken Anılır" programı, spor camiasına katkı sunan isimlerin hayattayken anılması ve onurlandırılması amacıyla düzenleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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