Salon: Adilcevaz Voleybol
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül
TÜRŞAD: Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Burhan Zorluer)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Gunter ( Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Can Koç)
Setler: 25-16, 25-20, 19-25, 25-19
Süre: 107 dakika (24, 30, 27, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
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