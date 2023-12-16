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TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 25-16, 25-20, 19-25, 25-19 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 107 dakika sürdü.

TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor\'u 3-1 yendi
16.12.2023 - 17:05,
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Salon: Adilcevaz Voleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

TÜRŞAD: Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Burhan Zorluer)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Gunter ( Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Can Koç)

Setler: 25-16, 25-20, 19-25, 25-19

Süre: 107 dakika (24, 30, 27, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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voleybol, Sigorta, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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