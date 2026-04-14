Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan ve fenomen Cansel Ayanoğlu\'ndan ilginç hamle

Ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler 2 eğlence mekanında daha arama yaparken, 19 kişi gözaltına alındı.

ELİF KARAARSLAN VE CANSEL AYANOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan ünlü isimler arasında, eski hakem Elif Karaarslan ve sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu'nun olması dikkat çekti.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyet ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasından Elif Karaarslan ve Cansel Ayanoğlu da yer aldı.

ABONELİKLERİNİ KAPATTILAR

İki isimden de tutuklanmalarının ardından ilginç bir hamle geldi. Sosyal medya hesaplarından abonelik sistemi açarak bu özellik sayesinde gelir elde eden her iki ismin de tutuklanmalarının ardından sosyal medya hesaplarındaki aboneliklerini kapattıkları görüldü.