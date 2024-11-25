Tütünci: Bursaspor\'u iyi ağırladık, fırsatları değerlendiremedik

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23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, 1-0 yenildikleri Bursaspor maçını değerlendirdi.

Bursaspor'un ligin çok üstünde bir takım olduğuna dikkat çeken Tütünci, "Bursaspor karşısında özellikle ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaçırdığımız pozisyonlar var, direkten dönen topumuz var. Böyle oynamamızda tabii ki Bursaspor'un 10 kişi kalması da etken. Eğer ilk yarı golü bulabilseydik işler bizim adımıza çok farklı olabilirdi. Bunun yanı sıra Bursaspor iyi takım olduğu için oyuncularınızı maça hazırlarken zorlanabiliyorsunuz. Rakibin üstüne gitmekten korkuyoruz. Daha cesaretli oynayabilsek, bu maç daha farklı olabilirdi. Maçın ikinci yarısında yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hiçbiri bize olumlu anlamda dönmedi. Çift santrafora döndük ama pozisyon bulma anlamında sıkıntı yaşadık. Çünkü ilk yarı daha iyi oynadık. Bu maçta kaybettiğimiz sadece bir 3 puan var. Bu kadar olumsuzluk içinde, bu kadar yürekli futbolcu kardeşlerimin olması benim adıma büyük bir şans. Bu maç bitti. Bu maçı unutarak, Kırşehir maçına odaklanacağız. İnşallah puan veya puanlarla döneceğiz" dedi. - ELAZIĞ