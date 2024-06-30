TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Spor

TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun cenazesi defnedildi

TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun 66 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen cenaze törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve diğer birçok önemli isim katıldı. Göksu'nun naaşı Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

30.06.2024 15:41
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun cenazesi defnedildi.

66 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Göksu'nun naaşı, Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, merhumun yeğeni Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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