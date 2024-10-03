Twente 1-0 Fenerbahçe: İlk Yarı Sonucu

Spor

Stat: Twente

Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring (İngiltere)

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van Walfswinkel, Steijn, Van Bergen, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Gol: Dk. 29 Vlap (Twente)

Sarı kartlar: Dk. 12 Oosterwolde, Dk. 41 Fred (Fenerbahçe), Dk. 13 Vlap (Twente)

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan topla hareketlenen En-Nesyri, Tadic'e verdiği pası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar aldı. Bu oyuncunun yakın direğe şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

24. dakikadaki atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu: 1-0

32. dakikada ceza yayında buluştuğu topla Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Regeer'in şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.