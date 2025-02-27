U-17 Güreş Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

U-17 Güreş Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Tamamlandı

Kütahya'da düzenlenen U-17 Güreş Türkiye Grup müsabakaları sona erdi, şampiyonlara madalyaları verildi.

27.02.2025 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kütahya'da U-17 Güreş Türkiye Grup müsabakaları sona erdi

KÜTAHYA - Kütahya'da düzenlenen U-17 Güreş Türkiye Grup müsabakaları, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Şampiyon sporcular, düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu.

Ödül törenine Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve il protokolü katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Müdür Bülent Küçük: "Kütahya, güreş heyecanını doyasıya yaşadı"

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, organizasyonun Kütahya'ya büyük bir hareketlilik getirdiğini belirtti. Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakaların 5 gün boyunca devam ettiğini dile getiren Küçük, "Olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Taha Akgül'ün buraya gelmesiyle atmosfer daha da coşkulu hale geldi. Tribünlerimiz tamamen doldu. Yaklaşık 10 ilden 400'ü aşkın sporcu, teknik heyet ve hakemlerle birlikte 1000 kişiye yakın misafirimizi ağırladık. Çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Şimdiden dereceye giren sporcularımızı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki ay U-17 Türkiye Şampiyonası'nı da Kütahya'da düzenlemek istiyoruz" dedi.

Başkan Taha Akgül: "Asıl başarı milli takımda kazanılan başarıdır"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de grup müsabakalarının önemine dikkat çekti. Akgül, "Bu organizasyonla yıldız sporcularımıza daha fazla maç tecrübesi kazandırmayı amaçlıyoruz. Burada kaybetmek de kazanmak da önemli değil, esas hedef milli takımda ve büyüklerde elde edilecek başarılardır. Bu organizasyonda centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Türkiye, Kütahya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U-17 Güreş Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:22 Bahçeli’nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan’ın çağrısına kadar geldi İşte tarihi süreçte yaşananlar Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:36 Hülya Avşar’dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 23:47:36. #1.12#
SON DAKİKA: U-17 Güreş Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.