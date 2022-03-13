U20 Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Tokat'ta yapılan ve 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada 215 puan toplayan Ankara TEDAŞ Spor, kulüplerde şampiyon oldu.

KÜRSÜYE ÇIKANLAR57 kg: 1. Tolga Özbek, 2. Ahmet Karavus, 3. Resul Doğan-Ahmet Yücel61 kg: 1. Abdullah Toprak, 2. Kerim Uysal, 3. Enes Işık-Bekir Özcan65 kg: 1. Mehmet Çelik, 2. Hamza Zopalı, 3. Uğur Yılmaz- Umut Erdoğan70 kg: 1. Mevlüt Özdemir, 2. Harun Söyler, 3. Mikail Topal-C. Ramazan Doğan74 kg: 1. M.Halit Ozmuz, 2. A. Metehan Alpkılıç, 3. Burak Özgen-Okan Tahtacı79 kg: 1. Hakan Satılmış, 2. B. Talip Öveç, 3. Nihat Bektaş-Alperen Sezer86 kg: 1 . İsmail Küçüksolak, 2. Fatih Altunbaş, 3. Yusuf İslamtaş- Harun Kılıç92 kg: 1. R. Eren Gıdak, 2. A. Kaan Aydın, 3. O. Faruk Dizikara-Muhammet Gimri97 kg: 1. Yıldıray Pala, 2. Mehmet Çelebi, 3. M. Emin Demir-Mücahit Çelik125 kg: 1. E. Kaan Sökelan, 2. Hakan Büyükcıngıl, 3. Emirhan Nihat-Efe Kölebaş



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