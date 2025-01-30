Üç Büyük Futbol Ligi Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Üç Büyük Futbol Ligi Heyecanı

Bu hafta sonu Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de önemli karşılaşmalar yaşanacak.

30.01.2025 20:31
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İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de nefes kesen mücadeleler bu hafta sonu sporseverlerle buluşacak. Fransa'da gözler Marsilya- Lyon arasında oynanacak olan Choc des Olympiques derbisinde olacak.

Liverpool'un 53 puanla lider, Arsenal'in 47 puanla ikinci, Nottingham Forest'in ise 44 puanla üçüncü sırada yer aldığı İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Geçtiğimiz hafta yeni transferleri Khusanov ve Omar Marmoush ile sahaya çıkan ve Chelsea karşılaşmasından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Manchester City, 2 Şubat Pazar 19.30'da Mikel Arteta'nın Arsenal'ına konuk olacak. Lider Liverpool 1 Şubat Cumartesi 18.00'de Andoni Iraola önderliğinde 11 maçtır kaybetmeyen Bournemouth karşısında zorlu bir deplasmana konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Chelsea, evinde West Ham United'ı ağırlayacak. Ada futbolunda birbirinden kıyasıya mücadeleler, beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

Premier Lig'de 24. haftanın programı

1 Şubat Cumartesi

15.30 Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion

18.00 Bournemouth - Liverpool

18.00 Everton - Leicester City

18.00 Ipswich Town - Southampton

18.00 Newcastle United - Fulham

20.30 Wolverhampton - Aston Villa

2 Şubat Pazar

17.00 Brentford - Tottenham

17.00 Manchester United - Crystal Palace

19.30 Arsenal - Manchester City

3 Şubat Pazartesi

23.00 Chelsea - West Ham United

Bundesliga'da heyecan devam ediyor

Almanya'da kritik haftada 1 Şubat Cumartesi 17.30'da puan farkını 6'ya çıkaran lider Bayern, Münih Allianz Arena'da Holstein Kiel'i ağırlayacak. Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund ise aynı gün ve aynı saatte Heindenheim deplasmanına çıkacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise 2 Şubat Pazar 19.30'da son şampiyon Bayer Leverkusen evinde Hoffenheim'i konuk edecek. Bundesliga'da tüm mücadeleler, beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

Bundesliga'da 20. haftanın programı

31 Ocak Cuma

22.30 Werder Bremen - Mainz 05

1 Şubat Cumartesi

17.30 Bayern Münih - Holstein Kiel

17.30 Bochum - Freiburg

17.30 Heindenheim - Borussia Dortmund

17.30 St. Pauli - Augsburg

17.30 Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

20.30 Union Berlin - RB Leipzig

2 Şubat Pazar

17.30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

19.30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Ligue 1'de Choc des Olympiques haftası

Ligue 1'de 20. haftaya namağlup giren lider giren Paris Saint Germain, 1 Şubat Cumartesi 19.00'da Brest deplasmanına çıkacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Choc des Olympiques derbisi heyecanı yaşanacak. Lider PSG'nin en yakın takipçisi Marsilya ezeli rakibi Lyon'u 2 Şubat Pazar akşamı Stade Velodrome'da ağırlayacak. Derbi 22.45'te beIN SPORST'ta yayınlanacak.

Ligue 1'de 20. haftanın programı

31 Ocak Cuma

22.45 Montpellier - Lens

1 Şubat Cumartesi

19.00 Brest - PSG

21.00 Monaco - Auxerre

23.05 Lille - Saint-Etienne

2 Şubat Pazar

17.00 Toulouse - Nice

19.15 Angers - Le Havre

19.15 Reims - Nantes

19.15 Rennes - Strasbourg

22.45 Marsilya - Lyon - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayern Münih, Bundesliga, Liverpool, Marsilya, Almanya, Fransa, Futbol, Dünya, Bayer, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç Büyük Futbol Ligi Heyecanı - Son Dakika

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