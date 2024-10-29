Uçar: Hakemler Değişmeli

Spor

- Feyyaz Uçar: "Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar:

"VAR'ın bu pozisyonlara müdahale etmemesi enteresan"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, VAR haakemlerinin bazı pozisyonlarda müdahale etmemesine anlam veremediğini belirterek, "Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Hakemler hakkında konuşmamaya ve laf söylememeye çabalıyoruz, uğraşıyoruz ama hakemler değişmiyor. Dakika 16'da Davinson Sanchez, Immobile'nin böğrüne vuruyor, kasti bir hareket. Hakem devam diyor, faul yok. Dakika 28, yine Davinson Sanchez, bu sefer Rafa Silva'ya kung fu yapıyor. Faul bile yok, pozisyon devam ediyor. Sonra lehimize verilen faul sonrası duran toptan gol yiyoruz. VAR'ın bu pozisyonlara müdahale etmemesi enteresan. Federasyon Başkanımız, hakem hatası olur ama VAR hatasını affetmem demişti. Oradaki müdahale direk Rafa Silva'nın kaval kemiğine yapılan bir hareket ve kırmızı kartlık bir hareket. Dakika 53'te Barış Alper'in arkadan yaptığı bir hareket var. İkinci sarı karttan oyundan atılması gerekiyordu. Yine es geçildi. Nihayet Davinson Sanchez 63. dakikada yaptığı sert faulden sonra kart görüyor. Değişen bir şey yok. Türk futbolunda yine futbol oynamaya çalışan takımlara yazık oluyor. Üzülüyoruz. Türkiye'de Hocalar, oyuncular, MHK'lar, federasyonlar değişiyor ama hakemler değişmiyor. Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef Türk futboluna yazık oluyor" açıklamalarında bulundu.