Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!

Fenerbahçe ile Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.

HENRIQUE'DEN ENFES GOL

Maça etkili başlayan Fenerbahçe ilk dakikalarda Rossi ile etkili olsa da Uruguaylı yıldız girdiği pozisyonlarda golü bulamadı. 17. dakikada sahneye çıkan yeni transferlerden Emre Mor, ceza sahası içinde temiz bir şut ile topu ağlara gönderdi. İlk yarının sonunda ise sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı attığı enfes frikik golüyle farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

FENERBAHÇE AVANTAJI KAPTI

İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan Fenerbahçe, oyunu zaman zaman rölantiye aldı. Dakika 81'i gösterdiğinde ise sarı-lacivertlilerin usta ayağı Lincoln Henrique bir kez daha sahne aldı. 23 yaşındaki futbolcu ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla temsilcimizi 3-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.