Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi

08.09.2022 21:42

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini 35. dakikada Gustavo Henrique ve 90+2'de Michy Batshuayi kaydetti. Batshuayi, sarı-lacivertli formayla maça çıktıktan 23 dakika sonra golle buluştu. Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü Rennes'e konuk olacak.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

HENRIQUE PERDEYİ AÇTI

Maçın başından sonuna kadar topun hakimi olan Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev sık sık faulle durdurdu. Ukrayna ekibi özellikle skorun dengede olduğu bölümlerde zaman geçirirken, oyunu fazlasıyla soğuttular. Fenerbahçe, 35. dakikada Gustavo Henrique ile öne geçerken ilk yarıda başka gol olmadı.

BATSHUAYI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Temsilcimiz ikinci yarıya da etkili başlamasına rağmen yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Dinamo Kiev kaleyi bulan ilk şutunda 64. dakikada Tsygankov ile skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe'de 90+2. dakikada ise yeni transfer Michy Batshuayi sahneye çıktı. Belçikalı golcü attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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