Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti! - Son Dakika
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Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!

06.10.2022 23:57

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, kendi sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Namağlup serisine devam eden temsilcimiz bu sonuçla grupta 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe ile AEK Larnaca, UEFA AVrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karrşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-0 kazandı.

PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI

Karşılaşmaya oldukça tempolu başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler sayısız gol fırsatından yararlanamazken soyunma odasına tek farklı galibiyetle gitti.

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FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

İkinci yarı da rakip kalede baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, AEK Larnaca kalecisi Piric'i geçmekte oldukça zorlandı. Kariyer maçlarından birini oynayan eldiveni 79. dakikada kendi takım arkadaşı avladı. Mamas kendi kalesine attığı gol ile farkı 2-0'a çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı.

Güle oynaya lider! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya göz açtırmadı

GRUPTA LİDERLİĞE YÜKSELDİK

Rennes'in Dinamo Kiev'i 2-1 yenmesinin ardından Fenerbahçe, grupta 7 puanla averajla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler 13 Ekim'de AEK Larnaca ile AEKA Arena'da karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti! - Son Dakika
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