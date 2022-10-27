Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

VALENCIA UMUTLARI YEŞERTTİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Rennes, 5. ve 30. dakikada Gouiri ile 16. dakikada Terrier'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine sayılı zaman kala ise 42. dakika Enner Valencia farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına 3-1 geride girdik.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin 2. yarısında Fenerbahçe oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken temsilcimiz 82. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Rakip kalede baskısını her geçen dakika artıran sarı-lacivertliler, 88. dakikada Emre Mor ile beraberliği yakaladı. Tarihi bir geri dönüşe imza atan temsilcimiz, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

SON 16'YI DINAMO KIEV MAÇINA BIRAKTIK

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu karşılaşmayı kazanması durumunda Rennes'in AEK Larnaca karşısında aldığı sonuca bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak ve son 16 turuna yükselecek.