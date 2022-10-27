Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı

27.10.2022 21:46
Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, 3 farklı geriye düştüğü maçta sahasında Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Temsilcimiz tarihi bir geri dönüşe imza atarak gruptan lider çıkma umutlarını son maça taşıdı.

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

VALENCIA UMUTLARI YEŞERTTİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Rennes, 5. ve 30. dakikada Gouiri ile 16. dakikada Terrier'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine sayılı zaman kala ise 42. dakika Enner Valencia farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına 3-1 geride girdik.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin 2. yarısında Fenerbahçe oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken temsilcimiz 82. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Rakip kalede baskısını her geçen dakika artıran sarı-lacivertliler, 88. dakikada Emre Mor ile beraberliği yakaladı. Tarihi bir geri dönüşe imza atan temsilcimiz, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

SON 16'YI DINAMO KIEV MAÇINA BIRAKTIK

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu karşılaşmayı kazanması durumunda Rennes'in AEK Larnaca karşısında aldığı sonuca bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak ve son 16 turuna yükselecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı! Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı! Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü

Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı
21:38 Almanya'da genç kadın, attığı tokadın bedelini ağır ödedi! İşte sonrasında yaşananlar
21:18 Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!
21:03 Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü
20:52 Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
20:38 Fenerbahçe, Rennes maçında şoku yaşadı! Tribünler Altay Bayındır'a tepkili
20:19 Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar tepki topladı
19:46 Galatasaray'a 7-0 yenilen Kastamonuspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Karan getirildi
19:43 HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında sağlık sorunları sebebiyle tahliye kararı verildi
19:38 Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında ortalık birbirine girdi! CHP'li vekiller duruşmadan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 22:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement