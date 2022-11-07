UEFA Avrupa Ligi kura eşleşmeleri netleşti! İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin olası rakipleri - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi kura eşleşmeleri netleşti! İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin olası rakipleri

07.11.2022 15:55

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grup lideri olarak çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri netleşti. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla gerçekleşti. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe 'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU;

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Namağlup lider turlayan Fenerbahçe, 14 puan toplarken Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi kura eşleşmeleri netleşti! İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin olası rakipleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi kura eşleşmeleri netleşti! İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin olası rakipleri - Son Dakika
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