UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarının sahibi Cristiano Ronaldo'nın kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği maçta Manchester United, sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi.

Kaynak: AA

Manchester United, Trabzonspor, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

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