Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

09.09.2022 00:12
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı.

H Grubu'ndaki Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarının sahibi Cristiano Ronaldo'nın kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği maçta Manchester United, sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi.

G Grubu'nda Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçtiği maçta Yunan ekibi Olympiakos'u 2-1 mağlup etti.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova): 0-3

F Grubu:

Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 4-2

Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka): 1-0

G Grubu:

Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

H Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor: 3-2

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Ferencvaros-Trabzonspor maçından notlar Ferencvaros-Trabzonspor maçından notlar Ferencvaros-Trabzonspor Ferencvaros-Trabzonspor
Kaynak: AA

Manchester United, Trabzonspor, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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