Fenerbahçe'yi Avrupa'dan saf dışı bırakan Sevilla'da Sampaoli ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi Avrupa'dan saf dışı bırakan Sevilla'da Sampaoli ile yollar ayrıldı

21.03.2023 14:08

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye havlu attıran Sevilla'da Sampaoli dönemi bitti. Sevilla yönetimi, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da gol attığı Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli hoca ile yolları ayırma kararı almıştı.

İspanyol ekibi Sevilla, ligde istenilen başarıyı bir türlü gösteremeyen ve son olarak 2-0'lık Getafe mağlubiyetinin ardından teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını resmen ayırdı.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı. İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından bu kararın alındığını belirterek Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

SAMPAOLİ'NİN SEVİLLA PERFORMANSI

İspanyol ekibiyle bu sezon toplamda 31 maça çıkan Arjantinli hoca söz konusu mücadelelerde 13 galibiyet 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

BİR ÇOK İSİM LİSTEDE

Sevilla, Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yeni teknik direktörler ile de görüşmeye başladı. Bu isimler arasında Jose Luis Mendilibar'ın öne çıktığı kaydedildi. Alternatif isimlerin ise Caparros, Manolo Jimenezi Vicente Moreno olduğu belirtildi. Daha önce Getafe ve Valencia'da görev alan Jose Bordalas ise Monchi ile görüşerek göreve talip olduğunu iletti.

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