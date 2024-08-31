UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarının Maç Programı Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre üç takımın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:
1. hafta
25 Eylül Çarşamba:
22.00 Galatasaray-PAOK
26 Eylül Perşembe:
19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise
22.00 Ajax-Beşiktaş
2. hafta
3 Ekim Perşembe:
19.45 RFS-Galatasaray
22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
22.00 Twente-Fenerbahçe
3. hafta
23 Ekim Çarşamba:
17.30 Galatasaray-Eifsborg
24 Ekim Perşembe:
22.00 Fenerbahçe-Manchester United
22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş
4. hafta
6 Kasım Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Malmö
7 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray-Tottenham
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
5. hafta
28 Kasım Perşembe:
20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
6. hafta
11 Aralık Çarşamba:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
12 Aralık Perşembe:
20.45 Malmö-Galatasaray
23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş
7. hafta
21 Ocak 2025 Salı:
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
22 Ocak 2025 Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao
23 Ocak 2025 Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon
8. hafta
30 Ocak 2025 Perşembe:
23.00 Ajax-Galatasaray
23.00 Midtjylland-Fenerbahçe
23.00 Twente-Beşiktaş
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