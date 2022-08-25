Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu - Son Dakika
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Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

25.08.2022 21:09
Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö'ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö'ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Sivas 4 Eylül Stadı, Sivasspor ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off ikinci ayağında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu - Son Dakika
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