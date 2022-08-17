Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

17.08.2022 11:21
Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk müsabakasında da Medipol Başakşehir, Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir ilk maçlarda avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Başakşehir evinde oynayacakken, Fenerbahçe ile Sivasspor da deplasmanda mücadele edecek.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko'yu geçen sarı-lacivertliler, play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile eşleşti. Fenerbahçe bu turun ilk müsabakasında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Austria Wien - Fenerbahçe maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Sivasspor'un Avrupa kupaları macerası

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-offlardan katılmaya hak kazanan Sivasspor, İsveç takımı Malmö ile mücadele edecek. Bu turun ilk karşılaşması yarın TSİ 20.00'de İsveç'te oynanacak.

Malmö - Sivasspor müsabakasında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıkları David McGeachie ile Francis Connor olacak.

Başakşehir evinde karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başlayan Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Netanya'yı eleyerek, 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını play-offlara yazdırdı. Başakşehir, play-off turunda yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.

Turuncu-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Özil, ilk kez turuncu-lacivertlilerde forma giyecek.

Başakşehir - Antwerp karşılaşmasında Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard görev yapacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Alexis Auger yapacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır Malmö - Sivasspor ne zaman, hangi kanalda? Malmö - Sivasspor maçı şifresiz mi? Malmö - Sivasspor ne zaman, hangi kanalda? Malmö - Sivasspor maçı şifresiz mi?
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:15 Bağcılar'da yapılan düğünde yakılan meşale patladı! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:49:36. #1.12#
SON DAKİKA: Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement