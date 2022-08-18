Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde - Son Dakika
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Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

18.08.2022 01:08
Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk müsabakasında da Medipol Başakşehir, Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir ilk maçlarda avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Başakşehir evinde oynayacakken, Fenerbahçe ile Sivasspor da deplasmanda mücadele edecek.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko'yu geçen sarı-lacivertliler, play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile eşleşti. Fenerbahçe bu turun ilk müsabakasında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Austria Wien - Fenerbahçe maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Sivasspor'un Avrupa kupaları macerası

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-offlardan katılmaya hak kazanan Sivasspor, İsveç takımı Malmö ile mücadele edecek. Bu turun ilk karşılaşması yarın TSİ 20.00'de İsveç'te oynanacak.

Malmö - Sivasspor müsabakasında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıkları David McGeachie ile Francis Connor olacak.

Başakşehir evinde karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başlayan Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Netanya'yı eleyerek, 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını play-offlara yazdırdı. Başakşehir, play-off turunda yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.

Turuncu-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Özil, ilk kez turuncu-lacivertlilerde forma giyecek.

Başakşehir - Antwerp karşılaşmasında Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard görev yapacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Alexis Auger yapacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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