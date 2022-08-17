Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru

17.08.2022 14:20
Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien takımının teknik direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamaya çalışacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien takımının teknik direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamaya çalışacaklarını söyledi.

Viyana'da maçın oynanacağı Viola Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, kulüpleri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Takımdaki birçok oyuncunun kariyerlerinde zirve maçını yaşayacağını aktaran Schmid, "Heyecanımız dorukta. Kulübümüz için çok büyük bir maç. Çoğu oyuncu için büyük bir heyecan, kariyerlerinde zirve maçı olacak. Takım olarak iyi mücadele etmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz. Kendimizi bu büyük rakibe karşı baskı altına almamak çok önemli. Maçta hızlı şekilde konsantrasyonu yakalayıp takım halinde planlarımızı ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı ağırlamanın kendileri için büyük bir olay olduğunu anlatan Schmid, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki disiplinimizi sahaya yansıtırsak, sonucu olabildiği kadar uzatabilir ve beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Takımımın kuvvetine inanıyorum. Fenerbahçe'yi zorlamak için herkesin kendi limitini aşması gerekiyor."

Sadece defans yapmayacaklarını ve futbol oynamayı da hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'yi fazlasıyla inceledik. Slovacko maçında kendim sahadaydım, detaylıca inceledim. Almanya'da yardımcı antrenörken Türkiye'de çok fazla kontağım vardı. Bunların hepsini bilgi için kullandık. Tarkan Serbest ile görüşmemiz ise olmadı. Fenerbahçe'nin saldırgan ve atak oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızı bu yönde hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlarına güvendiklerini ve 1 senedir statların müthiş bir kenetlenmenin olduğunu aktaran 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın kendi sahamızın deplasman olacağına inanmıyorum. Taraftarımız her zaman yanımızda. Deplasman maçı ise bizim için tarihi olacak. Öyle atmosferlere alışık değiliz. Orada tabiri yerindeyse bizi bir cehennem bekliyor. Oyuncularımızı buna hazırlamayı planlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Mühl: "Yarınki maçı iple çekiyoruz"

Takım kaptanı Lukas Mühl ise yarın oynanacak mücadeleyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin çok teknik oyunculara sahip olduğunu aktaran 25 yaşındaki stoper, "Takımımızdaki her oyuncu çok heyecanlı. Yarınki maçı iple çekiyoruz. Fenerbahçe'nin bireysel teknik kapasitesi çok yüksek oyuncuları var. Bizim için efsane mücadele olacak diyebiliriz. Stat kapalı gişe, bu her zaman olmayan bir şey. Takım halinde Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel 11

Austria Wien'in yarın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şöyle:

Christian Früchtl, Marvin Martins, Lukas Mühl, Lucas Galvao, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Manfred Fischer, Florian Wustinger, Muharem Huskovic, Haris Tabakovic.

YORUMLAR
500
Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır Jorge Jesus: Maçı kolaylaştıran bizim performansımızdı Jorge Jesus: Maçı kolaylaştıran bizim performansımızdı
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Viyana, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:20:03. #1.13#
SON DAKİKA: Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement