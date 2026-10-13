UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'ya tek golle kaybetti - Son Dakika
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UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'ya tek golle kaybetti

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UEFA Gençlik Ligi\'nde Galatasaray, Barcelona\'ya tek golle kaybetti
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UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Galatasaray U19, Barcelona 19'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Galatasaray U19 ile Barcelona U19 karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona U19, 1-0'lık skorla kazandı.

İSPANYOLLAR TEK GOLLE GALİP

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Pedro Rodriguez Iglesias kaydetti. Galatasaray'da Yusuf Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'ya tek golle kaybetti

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Gençlik Ligi'nde oynadığı ikinci maç sonunda 1 puanda kaldı. Barcelona ise 3 puana yükseldi. Galatasaray U19, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maçında Lille deplasmanına gidecek. Barcelona, PSG deplasmanına konuk olacak.

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SON DAKİKA: UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'ya tek golle kaybetti - Son Dakika
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