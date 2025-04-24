UEFA İstanbul Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Spor

UEFA İstanbul Ofisi Açıldı

UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'da yeni ofisin açılışında Türkiye'nin spor organizasyonlarındaki kararlılığını vurguladı.

24.04.2025 13:54
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin küresel spor sahnesinde başarılı bir şekilde organizasyonları düzenleyecek kararlığı ve tutkuyu gösterdiğini söyleyerek, "Hem yerel düzeyde hem de global düzeyde bu prestijli turnuvaların organizasyonunda yardımcı olmak için burada bulunuyoruz" dedi.

UEFA'nın, Londra ve Brüksel'in ardından 3. merkezi olacak İstanbul'daki temsilciliği gerçekleştirilen törenle açıldı. Törende konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İstanbul'da çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Unutulmaz başarılarla temsil etti. Yakın zamanda 2026 Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Aynı zamanda 2032 Avrupa Şampiyonası, İtalya ile beraber burada düzenlenecek. Bu tarih yaklaşıyor. Türkiye, bu konuda küresel spor sahnesinde bu konuda başarılı bir şekilde bu organizasyonları düzenleyecek kararlılığı ve tutkuyu gösteriyor. UEFA da bu yolculuğunda Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Bunlardan dolayı İstanbul'da böyle bir ofisi açma kararına vardık. Hem yerel düzeyde hem de global düzeyde bu prestijli turnuvaların organizasyonunda yardımcı olmak için burada bulunuyoruz. Uzmanlığımızı kullanarak bu organizasyonların başarılı bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olacağız. Hep birlikte çalışarak, beklentilerinizi aşarak ve daha fazlasını sunacağız. Aynı zamanda UEFA olarak hükümetinizin yardımlarından, Cumhurbaşkanın yardımından dolayı minnettarız. TFF'nin, arkadaşım İbrahim Hacısomanoğlu'nun bize göstermiş olduğu desteklerden dolayı mutlu ve minnettarız. Şimdi futbol için Türk halkının duyduğu tutkuyu çok iyi anlıyorum. Sizlerle konuşurken, yüksek seviyedeki yöneticilerle konuşurken yada sokaktaki insanlar konuşurken bu tutkuyu algılayabiliyorum. Yeni formatla beraber bence artık Türk kulüplerinin de finale gelmesi gerekiyor. Belki 2026 ve 2027 yıllarındaki turnuvalarda onları finalde görebiliriz. Çok teşekkür ederim. 2032'deki finalin İtalya ve Türkiye arasında olmasını temenni ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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