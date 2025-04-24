UEFA İstanbul Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Spor

UEFA İstanbul Ofisi Açıldı

TFF, UEFA'nın İstanbul ofisinin açılmasıyla Türk futbolunun gelişeceğini belirtti.

24.04.2025 16:08
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, UEFA İstanbul Ofisi'nin açılmasıyla UEFA ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hızlanacağını düşündüğünü belirtti.

İstanbul'da Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirilen açılışta TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çok önemli misafirleri ağırladıklarını anlatarak, "UEFA Avrupa'daki üçüncü temsilciliğini İstanbul'da açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, federasyon başkanımız, kulüp başkanlarımız, hepsi buradaydı. Katılımlar için herkese çok teşekkür ederiz. Bu temsilcilik UEFA ile Türkiye arasındaki ilişkileri hızlandıracak. Önümüzdeki önemli maç planları var, finaller var. Önemli maçlar oynanacak. Bu temsilciliğin önemli katkıları olacak. Hedefimiz A Milli Takım'ımızı ABD'ye götürüp o heyecanı hep beraber yaşamak." diye konuştu.

"FIFA İstanbul Ofisi için çalışmalar var"

Mecnun Otyakmaz, FIFA İstanbul Ofisi için çalışmaların olduğunu ve İstiklal Caddesi'nde tarihi bir binanın hazırlandığını aktardı.

Otyakmaz, Türkiye'nin coğrafi konumunun çok önemli olduğunun altını çizerek, "Çalışmamız var. İstiklal Caddesi'nde çok tarihi, değerli bir binayı da FIFA Ofisi için ayarlayacağız. Ülkemiz FIFA için çok önemli. İşlerimizin ilerlemesinde önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Ankara'daki stat çalışmaları hakkında da bilgi veren TFF 1. Başkan Vekili, "Stat çalışmaları devam ediyor. Hafta içi yetkili arkadaşlarımızın konuşmalarına kulak misafiri oldum. Umarım finale yetişecek. Yetişmezse de ülkemiz stadyum konusunda zengin bir ülke. Böyle bir sorun görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Temel Bozbağ: "Bu, daha güzel şeyler yapacağımızın müjdecisi"

TFF Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışının yapılacak güzel işerin müjdecisi olduğunu vurguladı.

Organizasyonun hem Türkiye hem Türk kulüpleri hem de İstanbul adına önemli olduğunu belirten Bozbağ, "Bu, daha güzel şeyler yapacağımızın müjdecisi. Umarım FIFA'yı da çok yakın zamanda İstanbul'a getireceğiz. Milli takımlarda da başkanımla beraber uyumlu çalışıp, tüm milletimizi tekrar sokağa döküp ABD'ye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir: "Önemli bir dönüm noktası"

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir atılan adımların Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk futbolu için çok önemli bir gün olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Türk futbolu son dönemde elde ettiği başarıları UEFA'da gördü, fark etti. 2032'yi İtalya ile beraber düzenleyeceğiz. Bu uzun zamandır hayal ettiğimiz, planladığımız bir şeydi. Önemli bir olay. UEFA Konferans Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin finali yeniden İstanbul'a verildi. Bu Türk futbolu için çok önemli bir olay. UEFA'nın İstanbul'da büro açması büyük bir gurur kaynağı. TFF açısından önemli bir gün. Önemli bir dönüm noktası. İyi değerlendirmemiz lazım. Türk futbolunun nerelere geldiğinin ve nerelere gideceğinin önemli bir göstergesi olacağına inanıyorum."

Yüksel Yıldırım: "Burası bizim için bir fırsat"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA ile ilişkilerin artmasıyla Avrupa arenasında Türk futbolunu daha yukarıya taşıyacaklarını dile getirdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbol tarihinde bir ilke imza attığını ifade eden Yıldırım, "Federasyonu ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Dün gala yemeğindeydik. Ceferin ile tanıştık. Türkiye için güzel şeyler söyledi. Biz de Kulüpler Birliği olarak elimizden geleni yapıp, UEFA ile ilişkileri artırıp, Avrupa arenasında Türk futbolunu daha yukarıya taşıyacağız. Burası bizim için bir fırsat, yeni bir kapı açılıyor. Ben çok mutluyum ve bu açılışa çok pozitif bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un bir "proje takımı" olduğunu aktaran Yüksel Yıldırım, "Hayallerle yola çıkıyoruz ama bu hayalleri geliştirmek için çok çalışmamız lazım. Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar Türk futbolu bunu garipseyip ve anlayamasa da biz bildiğimiz doğruları uygulayacağız. Çünkü modelimizi Avrupa'dan aldık. Büyük kulüplerin iyi taraflarını uygulayıp, Türkiye'de Samsunspor yönetim modeli oluşturduk. Bu kolay değil. Keşke İstanbul'da değil de Samsun'da yaşıyor olsaydım. Başarımız çok daha yukarılarda olurdu. Senenin 6 ayında yurt dışındaki işlerimle uğraşıyorum. Kalan vaktimi de mümkün olduğunca Samsunspor'a ayırdığım için bazı şeyler yavaş ama iyi gidiyor. Roma'yı bir günde kurmadılar. İnanıyorum Samsunspor Türk futbolunda güzel şeylere imza atacak. Birçok şeyin ilki olacak. Bunu da yaşayarak göreceğiz. Gerçekten farklı ve güzel projeler yaptığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Boztepe: "TFF'nin çok ciddi bir çabası ve emeği var"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, TFF'nin UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışında ciddi bir çabasının ve emeğinin olduğunu vurguladı.

Türk futbolu için tarihi bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu anlatan Boztepe, "Öncelikle yaşanan depremde hiçbir can kaybı olmamasından dolayı hepimizin içi çok şükür rahat. Allah bizlere böyle afetler inşallah yaşatmasın. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde TFF'nin çok ciddi bir çabası ve emeği var. Biz de bu çabayı yakinen takip etmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA İstanbul Ofisi Açıldı - Son Dakika

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