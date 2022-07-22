UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Konyaspor, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle kendi sahasında oynadığı maçta istediğini aldı.
İkinci maçı da evinde oynayacak olan İlhan Palut yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, ilk mücadelede 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-0 yenmeyi başardı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gol perdesini Konyaspor, 38. dakikada Bytyqi ile açtı ve 1-0 öne geçti. 40. dakikada Yeşil-Beyazlı ekipten Uğurcan Yazğılı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 58. dakikada Michalak, Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 90+5. dakikada ise Muric skoru belirleyen golü ağlara gönderdi. Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Konyaspor , BATE Borisov'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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