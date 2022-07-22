Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gol perdesini Konyaspor, 38. dakikada Bytyqi ile açtı ve 1-0 öne geçti. 40. dakikada Yeşil-Beyazlı ekipten Uğurcan Yazğılı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

İkinci maçı da evinde oynayacak olan İlhan Palut yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, ilk mücadelede 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Kaynak: İHA

Konyaspor, Belarus, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.