UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı

22.07.2022 01:06

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. Tur eleme karşılaşmasında Belarus takımı BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. Yeşil Beyazlı temsilcimiz 10 kişi kalmasına rağmen 3-0 yenerek avantajı kazandı.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Konyaspor, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle kendi sahasında oynadığı maçta istediğini aldı.

10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN 3 ATTI

İkinci maçı da evinde oynayacak olan İlhan Palut yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, ilk mücadelede 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, rakibine 3 atarak avantajı kaptı

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gol perdesini Konyaspor, 38. dakikada Bytyqi ile açtı ve 1-0 öne geçti. 40. dakikada Yeşil-Beyazlı ekipten Uğurcan Yazğılı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, rakibine 3 atarak avantajı kaptı

İKİNCİ YARI 2 GOL DAHA OLDU

İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 58. dakikada Michalak, Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 90+5. dakikada ise Muric skoru belirleyen golü ağlara gönderdi. Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, rakibine 3 atarak avantajı kaptı

TURU GEÇERSE RAKİP KİM OLACAK?

Konyaspor , BATE Borisov'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Konyaspor, Belarus, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı - Son Dakika
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