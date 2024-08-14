UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan 10 maç sonucunda Midtjylland, Bodo/Glimt, Salzburg, Malmö, Karabağ, Slavia Prag, Sparta Prag, Dinamo Kiev, Lille ve Slovan Bratislava tur atladı.

14.08.2024 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)

Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)

PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)

Union Saint- Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)

Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)

FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)

Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)

Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Sparta Prag, Slavia Prag, Midtjylland, Bratislava, Salzburg, Karabağ, Lille, Malmö, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 00:49:46. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement