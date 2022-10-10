UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak

10.10.2022 09:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 4. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 4. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın E,F, G, H gruplarında, çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarında maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

E Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (22.00), Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere) (22.00)

F Grubu: Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya) (22.00), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya) 22.00)

G Grubu: Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere) (19.45), Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (22.00)

H Grubu: Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya) (19.45), Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz) (22.00)

12 Ekim Çarşamba:

A Grubu: Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda) (19.45), Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere) (22.00)

B Grubu: Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) (19.45), Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz) (22.00)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya) - (22.00), Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) (22.00)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) (22.00), Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (22.00)

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
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