UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Maçları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, Bayern Münih-Real Madrid ve Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak. İlk maçlar yarın ve 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

29.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak Bayern Münih- Real Madrid maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, yarın ve 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yarı final ilk maçında yarın Bayern Münih, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Yarı final rövanş müsabakaları ise 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

1 Mayıs Çarşamba

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Dortmund, 1 Mayıs, Madrid, Münih, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Maçları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:23 Batman Petrolspor, Turgutluspor’u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig’e yükseldi Batman Petrolspor, Turgutluspor'u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:26:01. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Maçları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement