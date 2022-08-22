Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor

22.08.2022 12:05
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alarak turu geçmenin mücadelesini verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alarak turu geçmenin mücadelesini verecek.

Tarihinde Liverpool, Inter, Barcelona gibi takımları yenme başarısı gösteren bordo-mavililer, son dönemlerde ise Avrupa'da galibiyet alamıyor.

Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara kalma başarısı gösterecek olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 1 karşılaşma olmak üzere 5 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Son 12 maçta kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti.

Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 12 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2-1
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3-3
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1-1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1-2
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3-0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)Trabzonspor-AEK0-2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1-0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Basel2-2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Krasnodar0-2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3-1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Getafe0-1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2-0

YORUMLAR
500
Abdullah Avcı: 'Bu süreçten güçlü çıkacağız' Abdullah Avcı: 'Bu süreçten güçlü çıkacağız' Avcı: 'Mağlubiyeti hak etmemiştik' Avcı: 'Mağlubiyeti hak etmemiştik'
Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:24:21. #1.11#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement