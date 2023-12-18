 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Manchester City, Kopenhag ile eşleşti. Diğer eşleşmeler ise Porto-Arsenal, Napoli-Barcelona, PSG-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSV-Borussia Dortmund, Lazio-Bayern Münih ve Leipzig-Real Madrid olarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
18.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:38
Abone Ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)- Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya)- Atletico Madrid (İspanya)

PSV Eindhoven (Hollanda)- Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya)- Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya)- Real Madrid (İspanya)

Kaynak: AA
YORUMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester, Almanya, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika


14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07
Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19
İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak

Son Dakika
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19 İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 14:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement