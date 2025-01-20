UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Maçları TRT'de - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Maçları TRT'de

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Maçları TRT\'de

21-23 Ocak'ta UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi maçları TRT 1, TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

20.01.2025 11:27
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UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde oynanacak 34 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi 21, 22 ve 23 Ocak canlı yayın maç takvimi şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi

21 Ocak Salı

20.45 Atalanta - Sturm Graz: TRT Spor

20.45 Monaco - Aston Villa: tabii Spor

23.00 Club Brugge - Juventus: TRT Spor

23.00 Benfica - Barcelona: tabii Spor 1

23.00 Liverpool - Lille: tabii Spor 2

23.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: tabii Spor 3

23.00 Bologna - Borussia Dortmund: tabii Spor 4

23.00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven: tabii Spor 5

23.00 S. Bratislava - Stuttgart: tabii Spor 6

22 Ocak Çarşamba

20.45 Shaktar Donetsk - Brest: tabii Spor

20.45 Leipzig - Sporting: TRT 1

23.00 Sparta Prag - Inter: tabii Spor 1

23.00 PSG - Manchester City: tabii Spor 2

23.00 Real Madrid - Salzburg: TRT 1

23.00 Feyenoord - Bayern Münih: tabii Spor 3

23.00 Milan - Girona: tabii Spor 4

23.00 Arsenal - Dinamo Zagreb: tabii Spor 5

23.00 Celtic - Young Boys: tabii Spor 6

UEFA Avrupa Ligi

21 Ocak Salı

18.30 Galatasaray - Dinamo Kiev: TRT 1/ Radyo 1

22 Ocak Çarşamba

18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao: TRT 1/ Radyo 1

23 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe - O. Lyon: TRT 1/ Radyo 1

20.45 Hoffenheim - Tottenham: tabii Spor 1

20.45 Porto - Olympiakos: tabii Spor 2

20.45 Az Alkmaar - Roma: tabii Spor 3

20.45 Karabağ - Steau Bükreş: tabii Spor 4

20.45 Malmö - Twente: tabii Spor 5

20.45 Viktoria Plzen - Anderlecht: tabii Spor 6

23.00 Lazio - Real Sociedad: TRT Spor

23.00 Manchester United - Rangers: tabii Spor 1

23.00 U.S. Gilloise - Braga: tabii Spor 2

23.00 E. Frankfurt - Ferencvaros: tabii Spor 3

23.00 RFS - Ajax: tabii Spor 4

23.00 PAOK - Slavia Prag: tabii Spor 5

23.00 Ludogorets - Midtjylland: tabii Spor 6 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Maçları TRT'de - Son Dakika

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