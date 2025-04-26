UEFA, Trabzonspor\'un saha değişikliği talebini reddetti

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'ne finale kalarak Türk futbolunda bir ilke imza atan U19 takımın finaldeki Barcelona U19 karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyumda oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı. İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka için bordo-mavililerin bu talebine yanıt geldi.

UEFA OLUMSUZ YANIT: MÜMKÜN DEĞİL

Trabzonspor , 28 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak UEFA Gençlik Ligi finalinin daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki taleplerinin UEFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA, 19 yaş altı takımımızın Barcelona ile oynayacağı UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki talebimizi, güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar açısından mümkün olmadığı gerekçesiyle uygun görmemiştir" ifadeleri yer aldı.

MAÇA GELECEK TARAFTARLARA UYARI

Açıklamada, final karşılaşmasını stadyumdan takip edecek taraftarların bazı önemli konulara dikkat etmeleri gerektiği de vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Maçın oynanacağı İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nun sınırlı bir kapasiteye sahip olmasından dolayı taraftarlarımıza final maçı için 800 bilet ayrılmıştır. Bu biletler gün içinde satışa sunulacaktır. Stadyuma yalnızca bilet sahibi taraftarların gelmesi gerektiği UEFA tarafından özellikle vurgulanmıştır.

Bileti olmayan taraftarlarımızın stadyum çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacakları UEFA'nın resmi yazısında açıkça ifade edilmiştir. Özellikle son oynanan Salzburg maçında taraftarlarımızın gerçekleştirdiği saha ihlallerinin kulübümüzü zor durumda bıraktığını hatırlatarak, tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini beklemekteyiz."

DAHA ÖNCE DE REDDETMİŞLERDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, finale kaldıkları karşılaşmanın ardından UEFA'nın bu taleplerini daha önce de reddettiğini söylemişti. Doğan, "Maça ilgiyi gördük. Final için bir girişim yapıp daha büyük kapasiteli bir stadyuma aldırma şansınız var mı?" şeklinde gelen soruya, "Biz buraya gelmeden bu yazıyı yazdık. Buranın bizim seyircimizi karşılamayacağını belirttik ama UEFA'dan olumlu bir geri dönüş olmadı. Biz bu maçtan sonra yeni bir yazı hazırlıyoruz. Kapasitesi en az 25-30 bin civarında olan bir stadyuma alınmasını talepte bulunacağız. Avrupa'da yaşayan Trabzonsporluların, Türklerin bu değerli gençlere gelip destek vereceğine inanıyorum. Belki UEFA için de ilk olacaktır. Olumlu değerlendirirler diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.