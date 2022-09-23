Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

23.09.2022 00:01
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına başlandı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına başlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan- Danimarka: 2-1

Fransa- Avusturya: 2-0

4. Grup:

Polonya- Hollanda: 0-2

Belçika-Galler: 2-1

C Ligi

1. Grup:

Litvanya- Faroe Adaları: 1-1

Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

Kazakistan- Belarus: 2-1

Slovakya- Azerbaycan: 1-2

D Ligi

1. Grup:

Letonya- Moldova: 1-2

Lihtenştayn- Andorra: 0-2

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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