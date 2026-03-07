Uğurcan Çakır: Beşiktaş İyi Bir Takım - Son Dakika
Uğurcan Çakır: Beşiktaş İyi Bir Takım

07.03.2026 23:32
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş galibiyeti sonrası maçın zorluğuna değindi.

GALATASARAYLI Uğurcan Çakır, "Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocası var. Sergen hoca geldikten sonra çıkıştalardı. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak lig için çok kritikti" dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş deplasmanında iyi maçlar oynadığını belirten Uğurcan Çakır, "Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Zor bir maçtı. Bugün takımın yıldızı ben değildim. Tüm takım, 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik, gol yemedik. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

'BURADAN GALİP AYRILMAK LİG İÇİN ÇOK KRİTİKTİ'

Şampiyonluk yarışında kritik bir maçtan galip ayrıldıklarını dile getiren tecrübeli file bekçisi, "Bu maç lig için çok kritikti. Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocası var. Sergen hoca geldikten sonra çıkıştalardı. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak lig için çok kritikti. İnşallah Liverpool maçında da iyi bir oyunla, iyi bir skorla iç sahada taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirmesiyle ilgili, "Taraftara teşekkürdü. Onlar beni çağırdı, ben de onların çağrısına cevap verdim. Güzel bir andı."

'OLAITAN'A YAKIŞTIRAMADIM'

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşamasının ardından topu taca attığı bir pozisyonun ardından siyah-beyazlıların topu geri vermediği pozisyonda Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü ile aralarında geçen diyalog sorulan Çakır, "Orkun'a söyledim. Kaptan olduğu için ona söyledim. Topu ben dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. Biz Fair-Play'ı böyle öğrendik. Top gelmedi. Taç atışı kullandı rakip takım. Maçtan sonra Orkun ile konuştuk. 'Maçın içinde böyle şeyler olabilir' dedik. Ben Olaitan'a yakıştıramadım. Çünkü topu biz atmıştık" diye konuştu

Oyun kurma konusunda özel bir çalışma yapıp, yapmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

"Okan hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hoca öyle istiyor."

Uğurcan Çakır, kaleciler için gelen 8 saniye kuralının futbol için hızlanması adına iyi olduğunu söyledi.

'İÇ SAHADA OYNAYACAĞIMIZ BÜTÜN MAÇLAR RAKİPLER İÇİN ZOR'

Taraftarları önünde oynadıkları bütün maçların rakipler için zor olduğuna dikkat çeken Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle noktaladı:

"İç sahada oynayacağımız bütün maçlar rakipler için zor. Liverpool'a iyi bir oyunla, iyi bir skorla, taraftarlarımızla birlikte yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabilir, ülkemizi gururlandırabiliriz."

22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
