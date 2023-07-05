Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkanın, Avrupa için ise tek şartı var - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkanın, Avrupa için ise tek şartı var

05.07.2023 12:21

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı Türkiye'den bir takıma satmayacaklarını açıklamıştı. Doğan, milli eldivenin Avrupa'da ise prestijli bir takıma gitmesi halinde Trabzonspor'dan ayrılmasına izin verecek.

Adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan son noktayı koyarak, Türkiye'den bir takıma satış yapılmayacağını açıklamıştı. Doğan, Çakır'a Avrupa'dan prestijli bir kulüpten teklif gelmesi halinde satışa onay verecek.

PRESTİJLİ BİR KULÜBE GİTMESİ İSTENİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, kulüp çıkarlarının yanı sıra Uğurcan Çakır'ın prestijli bir kulübe gitmesini istediği ve böyle bir teklif gelmesi durumunda milli eldiveni satacak.

ROMA PEŞİNDE

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan beklentisi ise 12 milyon euro. 2027 yılına kadar bordo-mevililerle mukavelesi bulunan milli kaleci, son kararı yönetime bıraktı. Uğurcan Çakır ile Roma ve Nottingham Forest'ın ilgilendiği biliniyor.

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