Uğurcan Çakır\'ın performansı savunma tandemiyle etkili oldu

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Trabzonspor'un Milli eldiveni Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrasızlık da etkili oldu. Son iki sezonda bordo-mavili takım dörtlü savunmasında 18 farklı isim görev aldı.

Trabzonspor ve A Milli Takım'daki performansıyla eleştirilen Uğurcan Çakır, bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta kalesinde 37 gol gördü. 9 maçta ise kalesini gole kapatan milli eldiven, geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 31 maçta kalesinde 48 gol görmüştü. Çakır, şampiyonluk sezonunda ise 36 lig maçında 33 golle sezonu kapatırken 11 maçta ise kalesinde gol görmedi.

Milli takımda da düşüş yaşıyor

Hazırlık maçında 12 Eylül 2023'de 4-2 kaybedilen Japonya karşısında kalesinde 3 gol gören Çakır, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanan Hırvatistan ve Letonya maçlarında kalesini gole kapatırken Galler maçında ise kalesinde 1 gol gördü. Uğurcan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ise kalesinde 6 gol gördü.

Savunma tandemi performansını etkiledi

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını geçtiğimiz sezondan itibaren yaşanan değişimler de etkiledi. Şampiyonluk sezonu sonrasında performansı nedeniyle eleştirilen milli kalecinin bordo-mavili takımda oynadığı savunma dörtlüsünde sürekli değişim yaşandı. Son iki sezonda Çakır'ın önündeki dörtlüde 18 farklı oyuncu görev aldı. Kadro istikrarını savunma bölgesinde de yakalamakta zorluk yaşayan bordo-mavililerde, milli kalecinin arzuladığı performansa ulaşamamasında etkili oldu.

Edgar le ve Hugo ile uyum yakalamıştı

Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda savunmada iki isim ön plana çıkmıştı. Edgar le ve Hugo iyi bir uyum yakalarken, iki oyuncu da aynı dili konuşuyordu. Savunmada yakalanan uyumun en önemli parçalarından biri haline gelen Uğurcan Çakır da, iki ismin nerede ve ne zaman hata yapabileceğini iyi kestiriyordu. Son iki sezonda orijinal tandemi bulmakta zorlanan Karadeniz ekibinin, önümüzdeki sezon savunma bölgesine önemli takviyeler yapması bekleniyor. Abdullah Avcı da yeni sezonda savunmayı emanet edeceği isimler üzerinde titiz bir çalışma yapıyor. - TRABZON