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Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor - Son Dakika
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Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor

Milli paralimpik triatlon ve paralimpik yüzücüsü Uğurcan Özer, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği başarıların ardından hedefini 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek olarak belirtti. Özer, önümüzdeki sezonlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında en az 3 madalya hedeflediklerini söyledi.

Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil etmek istiyor
22.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 12:10
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YÜZMEDE Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda final, Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste birincilik ve Balkan Şampiyonası'nda 3 altın madalyanın sahibi olan, milli paralimpik triatlon ve paralimpik yüzücüsü Uğurcan Özer (26), şimdiki hedefinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirtip, "2024-2028 arası sezonlarda Avrupa ve dünya şampiyonlarında, en az 3 madalya hedefimiz var" dedi.

Sol kolundaki 22 santimetre kısalıktan dolayı 8 yaşında rehabilitasyon amaçlı spor hayatına başlayan Uğurcan Özer, çok sayıda başarıya imza attı. Milli paralimpik triatlon ve paralimpik yüzücüsü Uğurcan Özer, yüzmede Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda final, Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste birincilik ve Balkan Şampiyonası'nda 3 altın madalyanın sahibi oldu. Rehabilitasyon amaçlı spora başladığını ve 8 yaşından beri yüzdüğünü aktaran Özer, "16 yaşında milli takıma girdim. Takıma girmeden önce de 32 kere Türkiye şampiyonu oldum. İlk milli takım yarışım, Almanya Berlin'de oldu. 2018 yılında İrlanda, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Brezilya'da ülkemi temsil ettim ve birçok madalya kazandırdım. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda final yüzdüm" dedi.

'İLKLERİ BAŞARMAK İSTİYORUZ'

Doktoru Opr. Dr. Utku Erdem Özer'in triatlon sporu yaptığını ve kendisinin de başlamasını sağladığını söyleyen Özer, "Yüzme, bisiklet, koşu olmak üzere 3 branşta yapılan triatlon sporunda ilk girdiğim yarışta madalya aldım ve Türkiye şampiyonu oldum. Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste birinci oldum. Aynı zamanda birçok açık deniz yarışında da aktif olarak yarışıyorum. Dünya kupasında 4 tane 3'üncülüğüm var. Avrupa'da ise ilk 4 sporcu arasındayım" dedi. 2024-2028 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edip, madalya hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini anlatan Özer, "2024-2028 arası sezonlarda Avrupa ve dünya şampiyonlarında, en az 3 madalya hedefimiz var. İlkleri başarmak istiyoruz. Bunun için büyük bir özveriyle, uzun soluklu bir planlamayla çalışıyor ve her yıl hedeflerimize hızla yaklaşıyoruz. Martta Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya'da yarışacağım. Hedefimiz; dünya sıralamamızı daha da geliştirip, bu yarışlardan madalya kazanmak" diye konuştu.

'DÜNYADA EN HIZLI GELİŞEN SPORCULARDAN BİRİ'

Uğurcan Özer ile dört senedir çalıştıklarını söyleyen milli takım antrenörü Mert Onaran ise "Uğurcan, eski mili yüzücü. Omzundan sakatlık yaşaması nedeni ile doktorun yönlendirmesiyle triatlon branşına başlamaya karar veriyor. Bu vesileyle tanıştık. İlk hedefimiz, uluslararası yarışmalardan puan alacak duruma gelmekti. 70 ile 80'inci sıralarda başladık. Ancak Uğurcan'ın 4 sene içinde dünyada en hızlı gelişen sporculardan biri olduğunu söyleyebilirim. Kısa sürede oyunlara katıldı ve ilk hedefimize ulaştık. Şu an triatlon alanında 7'nci seviyelere kadar yükseldik. 2024-2028 Paris Paralimpik Oyunları'na katılıp, 2028 yılında madalya kazanmak ikinci hedefimiz. Ancak bu hızlı gelişim sayesinde planlarımızı biraz daha geliştirip, bu süreci hızlandırabileceğimizi düşünüyorum. Spor kolay bir alan değil. Planlarımızı hep uzun vadeli yapıyoruz. Haftada 20 saat antrenman yapıyoruz. Bunun 8 saati yüzmeyle geçiyor, yaklaşık 8 saat bisiklet sürüyor ve 4-6 saat arası koşuyoruz. Bu sadece antrenman süreci, hazırlık süreçlerini eklediğimizde haftada 40 saatlik bir emek vermiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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