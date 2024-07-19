Uğurcan Yazğılı: Bu sene çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uğurcan Yazğılı: Bu sene çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz

Geniş Video İzle

Konyaspor'un stoper oyuncusu Uğurcan Yazğılı, geçen sezon takımın zorluklar yaşadığını ve düşme tehlikesi atlattıklarını belirterek, bu sene daha farklı bir performans sergilemek istediklerini söyledi. Yazğılı, takımın yeni sezon hazırlıklarının Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ettiğini ve Slovenya kampında daha çok hazırlık maçları yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu ve güçlü bir Konyaspor izlettirmek istediklerini vurguladı.

19.07.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Konyaspor'un stoper oyuncusu Uğurcan Yazğılı, "Geçen sene takım olarak inişli çıkışlı zamanlarımız oldu. Zorluklar yaşadık. Son haftaya kadar düşme tehlikemiz vardı. Ligde kaldığımız için gerçekten çok mutluyuz ama bu sene gerçekten çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. O sıkıntıları tekrar yaşamamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekibi Konyaspor, Kayseri'de bulunan bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takımın stoperi Uğurcan Yazğılı, "Gerçekten burada çok güzel bir ortam var. Yeni gelen arkadaşlarımızla bir aile ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çalışmalarımız da çok güzel gidiyor. Slovenya kampımız başlayacak. Slovenya kampında da artık daha çok hazırlık maçları ve taktiksel olarak antrenmanlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Takımın geçen sezonki durumuna değinen Yazğılı, "Geçen sene takım olarak inişli çıkışlı zamanlarımız oldu. Zorluklar yaşadık. Son haftaya kadar düşme tehlikemiz vardı. Ligde kaldığımız için gerçekten çok mutluyuz ama bu sene gerçekten çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. O sıkıntıları tekrar yaşamamak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Onlarla da inşallah hep birlikte güzel bir sezon başlangıcı yaparak bütün sezon boyunca Konyaspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Son haftalarda taraftarımızın bize büyük bir desteği olmuştu. Yine onların desteğine ihtiyacımız olacak. İlk iç sahada taraftarımızla beraber, yine eskisi gibi güçlü bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Uğurcan Yazğılı: Bu sene çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz
Kaynak: DHA

Konyaspor, Slovenya, Erciyes, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Yazğılı: Bu sene çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 13:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Uğurcan Yazğılı: Bu sene çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement