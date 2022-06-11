Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 kadın ve 18 erkek sporcunun katılımıyla Ankara 'da düzenlenen Dünya Kupası 4'üncü etap finalinde Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, erkeklerde Buğra Ünal temsil etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika

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