Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko, sarı-lacivertli taraftarların Dinamo Kiev karşılaşmasında yaptıkları 'Vladimir Putin' tezahüratlarını kınadı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kiev daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türk halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım" dedi.
Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ise, "Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratları yapıldı. Ancak Türk taraftarlara kazananın tarafında olmaya tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
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