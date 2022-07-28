Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi

28.07.2022 15:11

Skandal tezahürata karışan Fenerbahçelilere tepki artarak devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratlarını sert bir dille kınadı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko, sarı-lacivertli taraftarların Dinamo Kiev karşılaşmasında yaptıkları 'Vladimir Putin' tezahüratlarını kınadı.

"RUS KATİL LEHİNE SÖZLER DUYMAK ÇOK ÜZÜCÜ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kiev daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türk halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım" dedi.

"KAZANAN TARAFTA OLMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ise, "Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratları yapıldı. Ancak Türk taraftarlara kazananın tarafında olmaya tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra 'Vladimir Putin' tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi - Son Dakika
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