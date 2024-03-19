Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi\'ne modern bir spor merkezi kazandırdı

Spor

Bursa'nın spor kenti olması hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne ayrıcalıklı bir spor merkezi kazandırdı.

Bursa'nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, gençlere her branşta desteğini sürdürüyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlayacak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne modern bir spor merkezi kazandırdı. İnşaat çalışmaları 2022 Ekim ayında başlayan tesiste, 3 adet çok amaçlı spor salonu, 3 adet basketbol salonu, 2 adet yarı olimpik havuz ve eğitim havuzu ile sporcu soyunma odaları, sağlık odası, banyolar, duş alanları ve 10 adet ofis bulunuyor. Tam bir spor kompleksi olarak gençlere hizmet edecek tesisin önünde öğrenciler ve sporcular için çok amaçlı kullanıma uygun 4 bin metrekarelik açık meydan düzenlemesi de yapıldı. Spor merkezinin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, AK Parti ve Cumhur İttifakı Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, akademisyenler, öğrenci ve sporcular katıldı.

"Gençlere ciddi değer katacaktır"

Açılış törenin de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunlarından olduğunu söyledi. Üniversite içerisine kazandırılan kompleksin gençlere sınav dönemlerinde iyi geleceğini belirten Başkan Aktaş, 1993 yılında mezun olduğu Uludağ Üniversitesi'ne Emirsultan'dan 3 otobüsle gelebildiklerini, şimdiki imkanların ise çok daha iyi olduğunu ifade etti. Göreve geldiğinde üniversite içerisinde ve dışarısında sosyal aktivite alanlarının olmadığının konuşulduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Görükle'de bir gençlik merkezi yaptık. Bir millet kıraathanesi açtık. İçeride nizami bir futbol sahası yaptık. Şimdi spor salonunu açtık. Önümüzdeki aylarda gençlik merkezini bitirmiş olacağız. Bu tesisin üniversiteye ve şehrimize ciddi değer katacağını inanıyorum. Bu tesis eminim ki dolup dolup taşacaktır. Sporla, kültürle, sanatla beraber eğitim hayatının devam etmesi gençlere ciddi değer katacaktır. Ben tüm gençlik çalışmalarında empati yapıyorum. Kendi dönemimizde yaşadığımız eksiklikler ya da çocuklarımdan ve çevremden duyduklarımla şehrin birçok noktasında güzellikler oluşturmaya çalışıyorum. 16 tane gençlik merkezimiz oldu. Yeni dönemde bu sayıyı 50'ye tamamlayacağız. Şuan 10 bin öğrenciye burs veriyoruz. Yeni dönemde bu sayıyı da 16 bine çıkartacağız. Bu yıllar gençler için en kıymetli yıllar. Geleceğe dair hayalleriniz olmalı. Sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Genç Kart uygulamasıyla yıllık 5.000 TL gençlerimize vermiş olacağız. İstedikleri kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilecekler. Bu tesis inşallah yeni Hatice Kübraların yetişmesine vesile olur. Mekanımız öğrencilerimiz ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla gençlere armağan ettiği eserlerin hayırlı olmasını diledi. Efkan Ala, "Bursa gibi değerli bir şehirde okumak büyük bir şanstır. Sizin başarıdan başka mazeretiniz olamaz. Sizin başarıdan başarıya koşmanız gerekiyor. Benim bu üniversiteye karşı geçmişim yok ama hayallerim ve hedeflerim var. Bu üniversite, dünyaca bilinen üniversitelerle yarışabilecek bir eğitim yuvasıdır. Bursa, daha fazla zihinsel üretim yapmanıza fırsat veren bir şehirdir. Bu yapılan tesisin de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Türkiye'nin gözde bir tesisini Bursa'ya ve Uludağ Üniversitesi'ne kazandırmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Bu yatırımların Bursa'ya gelmesine vesile olan eski bakan Muharrem Kasapoğlu'na, şimdiki bakan Osman Aşkın Bak'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Şahin, yapılan hizmetleri gençlerin unutmayacağını dile getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, değerli eseri üniversiteye kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti. Kampüsün sosyal donatı eksikliklerinin giderilmesinde Büyükşehir Belediyesi'nin büyük gayret gösterdiğini anlatan Yılmaz, çok uzun senelerdir hasretini çektikleri bir tesisin üniversiteye kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Başkan ve protokol üyeleri daha sonra spor merkezini gezerek incelemelerde bulundu. - BURSA