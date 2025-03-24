Uluslar Ligi'nde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Uluslar Ligi'nde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Uluslar Ligi\'nde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa, Uluslar Ligi yarı finale yükseldi. Çeyrek finaller sona erdi.

24.03.2025 02:08
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UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlanırken, Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final rövanşları bu akşam oynandı. Çeyrek finaldeki 4 maçın 3'ü uzatmalara kalırken, 2 ülke seri penaltı atışlarında gülen taraf oldu. İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, evinde Hırvatistan'a 2-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa'nın ataklarında başarılı kurtarışlar yaparken, penaltılarda ise devleşen Mike Maignan oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Fransa yarı finale yükseldi.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Hollanda ile 90 dakikada (2-2) yenişemedi. Uzatma dakikalarında taraflar birer gol daha bulurken, kazananı penaltı atışları belirledi. İspanyollar, seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayarak tur atladı.

Portekiz ise Danimarka'yı konuk ederken, 90 dakika ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Danimarka'daki maçı 1-0 kaybeden Portekiz, ikinci maçın uzatma dakikalarında 2 gol daha bularak sahadan 5-2 galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo, maçın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamazken, takımının 2. golünü kaydetti.

Almanya'da geri dönüşe imza atan İtalya ise turnuvaya veda etti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Gök Mavililer, Almanya karşısında 3-0 geriye düştü. İtalya, ikinci yarıda 3 gol bularak eşitliği sağlasa da Almanya, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Almanya - İtalya: 3-3

İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar 5-4)

Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar 5-4)

Portekiz - Danimarka: 5-2

Yarı final maçları haziran ayında

Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran'da oynanacak. Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.

Yarı finalde Almanya - Portekiz, İspanya - Fransa ile eşleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslar Ligi'nde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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