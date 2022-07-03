Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi

03.07.2022 13:52
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonda son gün yarışlarında sporcular, 64, 45, 25 ve 12 kilometre etabında mücadele etti.

Yarışlara Rusya, Fransa, Tacikistan ve Türkiye'den 200 sporcu katılım sağladı.

Maratonun 64 kilometre etabında, erkeklerde Cevdet Alyılmaz birinci, Mehmet Arslan ikinci, Mehmet Zahir Kül de üçüncü oldu. Kadınlarda ise Deniz Çiçek birincilik, Beste Gün Aslan ikincilik, Özden Sertkaya üçüncülük elde etti.

45 kilometre erkeklerde Sergey Abramov birinci, Umut Çavuşoğlu ikinci, Selim Korkmaz üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda, Rezeda Galyamova birinci, Büşra Genç ikinci, Halide Kaya üçüncü oldu.

Yarışların 25 kilometre etabında erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Abdullah Özdemir ikinci, Buğrahan Cemil Uslu üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Serpil Budak birinciliği, Beyza Güzel ikinciliği, Alesya Livanova üçüncülüğü elde etti.

12 kilometre etabında erkeklerde Metin Keleş birinci, Ali Akaydın ikinci, Burakhan Öztaş üçüncü olurken, kadınlarda yarışı Itır Atadiyen birinci, Yaren Demirdöğenler ikinci, Merve Köksel üçüncü tamamladı.

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Kaynak: AA

Erciyes, Türkiye, Fransa, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi - Son Dakika

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