Maratonun 64 kilometre etabında, erkeklerde Cevdet Alyılmaz birinci, Mehmet Arslan ikinci, Mehmet Zahir Kül de üçüncü oldu. Kadınlarda ise Deniz Çiçek birincilik, Beste Gün Aslan ikincilik, Özden Sertkaya üçüncülük elde etti.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonda son gün yarışlarında sporcular, 64, 45, 25 ve 12 kilometre etabında mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi - Son Dakika

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