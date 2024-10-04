Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası, bugünkü müsabakalarla başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos, Pekev ve Chania'nın katıldığı Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'ndaki turnuvanın ilk seansında 2 maç oynandı.
Günün ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı, B Takımı'nı 14-9 yenerken, Olympiakos da Pekev'i 14-13'lük skorla geçti.
Akşam seansında 2 müsabakanın daha oynanacağı turnuva, 6 Ekim Pazar günü sona erecek.
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